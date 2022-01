Obbligo vaccinale over 50, Crisanti: “Multa 100 euro a no vax è da commedia” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Come disse Franceschiello all’esercito: ‘Facite ‘a faccia feroce'”. Il virologo Andrea Crisanti richiama uno dei detti che circolavano, per quanto poi additati come falso storico, sull’esercito di Francesco II di Borbone per definire il valore della Multa da 100 euro una tantum che è stata prevista per gli over 50 che evadono l’Obbligo vaccinale anti Covid. “Spaventateli, fategli la faccia feroce: questo è il senso, una trovata alla Pulcinella. Ormai siamo passati dalla tragedia alla commedia napoletana”, commenta all’Adnkronos Salute. “E’ un Obbligo da ridere. Uno spende di più se gli rimuovono la macchina. Un no vax dice: te li pago e buonanotte. Ma è soprattutto l’inutilità del provvedimento, mirato a 1,2 milioni di persone di cui perlomeno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Come disse Franceschiello all’esercito: ‘Facite ‘a faccia feroce'”. Il virologo Andrearichiama uno dei detti che circolavano, per quanto poi additati come falso storico, sull’esercito di Francesco II di Borbone per definire il valore dellada 100una tantum che è stata prevista per gli50 che evadono l’anti Covid. “Spaventateli, fategli la faccia feroce: questo è il senso, una trovata alla Pulcinella. Ormai siamo passati dalla tragedia allanapoletana”, commenta all’Adnkronos Salute. “E’ unda ridere. Uno spende di più se gli rimuovono la macchina. Un no vax dice: te li pago e buonanotte. Ma è soprattutto l’inutilità del provvedimento, mirato a 1,2 milioni di persone di cui perlomeno ...

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - NicolaPorro : ??????? Dopo il #greenpass arriva l’obbligo di vaccinarsi. Stiamo scendendo all’inferno a piccoli passi???? - pino_manolo : RT @sabrimaggioni: L’obbligo vaccinale x gli over 50 entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del testo. E allora ? - FrancescoTagli : RT @borghi_claudio: E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. -