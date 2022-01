Washington | autisti bloccati in autostrada dopo la tempesta di neve

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Washington autisti

Corriere TV

Lunghe file di veicoli che sono rimasti bloccati durante la notte sull'autostrada nell'area metropolitana di, dopo che una tempesta di neve ha colpito parti della costa orientale degli Stati Uniti. 4 gennaio 2022... sulla scia dialtre capitali hanno cominciato a muoversi. In Spagna , Madrid ha infatti ... In Toscana sono 400 glia casa per malattia, molti dei quali concentrati nell'area ...Lunghe file di veicoli che sono rimasti bloccati durante la notte sull'autostrada nell'area metropolitana di Washington, dopo che una tempesta ...A Washington prosegue la stagione sul cemento americano con il “Citi Open” ( ATP 500 - montepremi 1.895. 290 dollari) sul cemento della ...