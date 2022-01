Juventus, McKennie piace al Tottenham: idea Tchouameni per sostituirlo (Di sabato 1 gennaio 2022) Weston McKennie è in uscita dalla Juventus. Il centrocampista statunitense piace molto al Tottenham di Antonio Conte ed i bianconeri sarebbero disposti a liberarlo. A riportarlo è il Daily Express, che tuttavia sottolinea come la prima scelta per gli spurs sia Franck Kessie. L’ivoriano del Milan, però, è apprezzato da tanti altri club, perciò sarebbe una pista più complicata, ma anche meno onerosa. Per accaparrarsi McKennie, infatti, potrebbero bastare circa 30 milioni. Di contro, il contratto di Kessie è in scadenza in estate e dunque non bisognerebbe pagare il prezzo del cartellino. Qualora Weston dovesse lasciare Torino, i bianconeri sarebbero chiamati a sostituirlo. Il primo nome sul taccuino della società è quello di Aurelien Tchouameni, attualmente in forza al ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Westonè in uscita dalla. Il centrocampista statunitensemolto aldi Antonio Conte ed i bianconeri sarebbero disposti a liberarlo. A riportarlo è il Daily Express, che tuttavia sottolinea come la prima scelta per gli spurs sia Franck Kessie. L’ivoriano del Milan, però, è apprezzato da tanti altri club, perciò sarebbe una pista più complicata, ma anche meno onerosa. Per accaparrarsi, infatti, potrebbero bastare circa 30 milioni. Di contro, il contratto di Kessie è in scadenza in estate e dunque non bisognerebbe pagare il prezzo del cartellino. Qualora Weston dovesse lasciare Torino, i bianconeri sarebbero chiamati a. Il primo nome sul taccuino della società è quello di Aurelien, attualmente in forza al ...

