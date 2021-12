Indovinello | riesci a risolverlo? Metti alla prova la tua intuizione

Leggi su formatonews

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Proviamo a fare insieme questo. Attenzione perché non è così banale come sembra, leggete il quesito e formulate la risposta.: leggi il quesito e formula la risposta“Quando è fresco, è caldo” – apparentemente questa frase potrebbe risultare assurda, un ossimoro legato ad un solo oggetto? Incredibile. Eppure esiste qualcosa che riesce ad essere fresco e caldo contemporaneamente. L’contiene appena cinque parole, eppure trovare la soluzione è più difficile di quanto si possa pensare. Quanti oggetti, soggetti, animali esistono sul nostro pianeta? La nostra mente contiene un archivio che comprende una miriade infinita di parole e, tra quella miriade infinita, occorre fare una selezione per trovare quell’unico oggetto che corrispondedescrizione. Abbastanza difficile come impresa, non ...