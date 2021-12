Dakar 2022 | Danilo Petrucci positivo al Covid! In giornata un nuovo tampone | partecipazione a forte rischio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il sognodiè ormai appesa a un filo, dopo essere risultatoal Covid-19 in occasione di un primo test PCR effettuato stamattina in quel di Jeddah, sede della partenza della “Maratona del Deserto”. L’ex pilota MotoGP della Ducati, preparatosi nelle ultime settimane per affrontare nel migliore dei modi il suo primo rally raid sul deserto in carriera con la KTM, ha adesso un’ultima possibilità per tornare in gioco e guadagnare il diritto di presentarsi al via della prima tappa dellail 1° gennaio. Petrux si sottoporrà inad unper avere la certezza di smentire un eventuale esito “falso” del primo. In caso di positività anche al secondo test, il centauro ternano verrà ...

Advertising

infoitsport : Audi, progetto Dakar 2022 è stata corsa contro il tempo - infoitsport : Guida Dakar 2022 | tappe, orari e tutto quello che c'è da sapere - Reemul64 : RT @LiveGPit: #Dakar 2022 | Moto: #Benavides a caccia del bis, @Petrux9 prossimo al debutto ??A cura di @matteopittaccio - Canta237 : RT @LiveGPit: #Dakar 2022 | Moto: #Benavides a caccia del bis, @Petrux9 prossimo al debutto ??A cura di @matteopittaccio - dakarbot : RT @matteopittaccio: #Dakar 2022 | Moto: #Benavides a caccia del bis, @Petrux9 prossimo al debutto ??A cura di @matteopittaccio https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar 2022

Con il forfait di Amos (Ceci era addirittura già volato in Arabia Saudita), restano due i varesini iscritti alla. Tra le moto c'è Gianni Stigliano , 48enne di Gorla Maggiore a bordo di una ...... ail suo "Team Europa", uno dei principali donatori dello strumento Covax, iniziativa ... Si scontrano invece Consiglio e Parlamento sul bilancio: Il Parlamento non sostiene i tagli ...Il sogno Dakar di Danilo Petrucci è ormai appesa a un filo, dopo essere risultato positivo al Covid-19 in occasione di un primo test PCR effettuato stamattina in quel di Jeddah, sede della partenza de ...Non è finita, non per tutti. Eugenio Amos fuori. De Villiers dentro. Petrucci in sospensione. Per tutti verifiche finali ...