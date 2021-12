Britney Spears condivide un raro video coi due figli e il fidanzato Sam Asghari (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La pop star, che da anni lotta con l'ex Kevin Federline per la custodia dei figli, ha postato un filmato in cui assieme ai ragazzi e al futuro marito (numero 2) visita una mostra interattiva a Los Angeles: «Le avventure coi ragazzi sono molto divertenti», ha scritto Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La pop star, che da anni lotta con l'ex Kevin Federline per la custodia dei, ha postato un filmato in cui assieme ai ragazzi e al futuro marito (numero 2) visita una mostra interattiva a Los Angeles: «Le avventure coi ragazzi sono molto divertenti», ha scritto

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears spiega perché non vuole più fare musica In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Britney Spears ha raccontato come il suo lavoro fosse controllato durante la conservatorship e spiegato perché non fare nuova musica è il suo modo "per dire vaffanculo". Leggi anche Britney parla dei ...

Britney Spears: "La mia famiglia mi ha ferita ma ora mi concentro sul lavoro" Britney Spears si sente finalmente libera , in tutti i sensi. Dopo aver archiviato la tutela legale del padre Jamie (durata 13 anni), la popstar si gode il fidanzamento con il guru del fitness Sam ...

Britney Spears, 40 anni da donna (finalmente) libera La Repubblica Britney Spears pianifica il comeback nel 2022 Durante uno show televisivo, una fonte ha dichiarato che la cantante è pronta a tornare nella scena pubblica dopo la fine della conservatorship da ...

Britney Spears: perché non vuole più fare musica Con un nuovo post condiviso sul proprio profilo Instagram ufficiale, Britney Spears ha spiegato il motivo per cui non vuole più fare musica. La popstar, ormai libera dopo la fine della tutela legale a ...

