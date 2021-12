Omicidio a Easttown 2, Kate Winslet: "Potrebbe esplorare la brutalità della polizia in America" (Di martedì 28 dicembre 2021) Kate Winslet non sa se ci sarà una seconda stagione di Omicidio a Easttown, serie che le ha fruttato un Emmy, ma nel caso Potrebbe esplorare le atrocità commesse dalla polizia negli Stati Uniti. Dopo il successo della miniserie Omicidio a Easttown, HBO non ha ancora confermato la produzione di una seconda stagione, ma la protagonista Kate Winslet ha già un'idea della direzione da far intraprendere alla serie che Potrebbe occuparsi di esplorare le violenze commesse dalla polizia negli Stati Uniti.. Kate Winslet ha vinto un Emmy per il ruolo della ruvida poliziotta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 dicembre 2021)non sa se ci sarà una seconda stagione di, serie che le ha fruttato un Emmy, ma nel casole atrocità commesse dallanegli Stati Uniti. Dopo il successominiserie, HBO non ha ancora confermato la produzione di una seconda stagione, ma la protagonistaha già un'ideadirezione da far intraprendere alla serie cheoccuparsi dile violenze commesse dallanegli Stati Uniti..ha vinto un Emmy per il ruoloruvida poliziotta ...

