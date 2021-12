Digitale, partito #HackCultura2022 per lo sviluppo di progetti degli studenti (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - E' partito #HackCultura2022, l'Hackathon finalizzato allo sviluppo di progetti digitali da parte delle studentesse e degli studenti, un evento promosso per favorire nei giovani, in un'ottica di 'titolarità culturale', la conoscenza e la 'presa in carico' del proprio patrimonio culturale. L'iniziativa è gratuita ed è promossa da Diculther, Indire, Iccu, Cultura Italiae, Stati Generali delle donne, Civita, Media2000, Pec, Koor. #HackCultura2022 è stato lanciato all'inizio dell'Anno Scolastico 2021-2022 per consentire a tutte le scuole di programmare nel corsod ell'anno scolastico la partecipazione all'iniziativa in modo da poter presentarne i risultati in occasione della settima edizione della Settimana delle culture digitali 'Antonio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - E', l'Hackathon finalizzato allodidigitali da parte delle studentesse e, un evento promosso per favorire nei giovani, in un'ottica di 'titolarità culturale', la conoscenza e la 'presa in carico' del proprio patrimonio culturale. L'iniziativa è gratuita ed è promossa da Diculther, Indire, Iccu, Cultura Italiae, Stati Generali delle donne, Civita, Media2000, Pec, Koor.è stato lanciato all'inizio dell'Anno Scolastico 2021-2022 per consentire a tutte le scuole di programmare nel corsod ell'anno scolastico la partecipazione all'iniziativa in modo da poter presentarne i risultati in occasione della settima edizione della Settimana delle culture digitali 'Antonio ...

