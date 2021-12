Francavilla Fontana | incidente sulla statale | un morto ed alcuni feriti Nel pomeriggio

(Di lunedì 27 dicembre 2021) L’per cause da dettagliare si è verificato nel primo. Coinvolte due auto. Accaduto all’altezza dello svincolo per la zona industriale distrada7. Una persona è morta, ci sono dei. Intervenuti vigili del fuoco, personale Anas e soccorritori del 118. Traffico deviato. L'articolo, uned Nel proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Francavilla Fontana (#Brindisi): incidente sulla statale, un morto ed alcuni feriti - AntennaSud : Francavilla Fontana, terribile incidente sulla Statale 7 - CCISS_Ministero : SS7 Via Appia tratto chiuso causa incidente tra SS7 Incrocio Francavilla Fontana - SP25 (Km 680,2) e Incrocio Fran… - AntennaSud : Francavilla Fontana, bilancio del 2021 nella conferenza stampa tra sindaco e cittadini - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Un #Natale nel reparto di Pediatria a Francavilla Fontana - Comune di Francavilla Fontana -… -

Ultime Notizie dalla rete : Francavilla Fontana

Si tratta di un passo strategico per il futuro di.'Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo per la zona industriale di. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e 118, oltre a personale Anas. Il ...L’incidente per cause da dettagliare si è verificato nel primo pomeriggio. Coinvolte due auto. Accaduto all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana, sulla strada statale ...L’Amministrazione Comunale ha acquistato la porzione di immobili dell’ex Fiera campionaria della Città degli Imperiali messi all’asta dall’Ente Autonomo Fiera dell’Ascensione. “L’acquisizione dei rest ...