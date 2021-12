Benevento | un positivo al Covid nel gruppo squadra | è in isolamento

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Un componente deldelè risultatoal. In seguito agli ultimi controlli effettuati, la società campana ha riscontrato la positività di un tesserato, che adesso è ina domicilio così come previsto dalla normativa. Gli altri componenti del, invece, sono risultati negativi al tampone, ma verrà disposto un altro giro di test prima della ripresa degli allenamenti collettivi. SportFace.

