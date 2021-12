Valerio Lundini | il successo dell' impostore

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roberto Bolle lo ha chiamato nel suo show di inizio anno, ma lui resta umile: mentre porta in giro per l'Italia il suo spettacolo Il mansplaining spiegato a mia figlia, ci racconta di amici, fidanzata e Natali passati

Un tuffo nella letteratura con Nicola Lagioia e Silvia Avallone e un altro nel giallo con Franca Leosini , una risata con Carla Signoris , uno sberleffo con, una riflessione sul ...Save the date! Mercoledì 22 dicembre alle ore 20:30 presso il Teatro Splendor il tour dianimerà la serata. Personaggio dell'anno, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori, ...Bolle a Capodanno, Bolle tutto l'anno: un ciclo di lezioni, uno show a puntate, ballo seriale, virale... Tutti lo vogliono. L'ètoile torinese, 46 anni, non fa in tempo a terminare la ...L’étoile ha presentato il prossimo appuntamento dello show di Capodanno su Rai1. Presentano Serena Rossi e Lillo. Ospite internazionale John Malkovich. Serata in omaggio di Carla Fracci ...