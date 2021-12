Variante Omicron, viaggi e nuove regole: le novità in Ue (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo Italia. Con la Variante Omicron del covid sempre più presente a minacciare l’Europa, che vede crescere i contagi di settimana in settimana, altri Paesi Ue decidono per nuove regole e restrizioni sui viaggi per limitare il rischio di diffusione della nuova Variante. Dopo l’annuncio di Irlanda, Portogallo e Grecia – che ieri ha deciso che tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese, sia vaccinati che non, da domenica prossima dovranno presentare un tampone molecolare con risultato negativo – è di oggi quello della Francia che vara una stretta ad arrivi e partenze da e per il Regno Unito. “Il tampone in entrata” per chi arriva in Italia dagli altri Paesi Ue “è una garanzia, dunque è giusto averlo messo. Si parla tanto di dittatura sanitaria, ma il vero dittatore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo Italia. Con ladel covid sempre più presente a minacciare l’Europa, che vede crescere i contagi di settimana in settimana, altri Paesi Ue decidono pere restrizioni suiper limitare il rischio di diffusione della nuova. Dopo l’annuncio di Irlanda, Portogallo e Grecia – che ieri ha deciso che tutti iatori in arrivo nel Paese, sia vaccinati che non, da domenica prossima dovranno presentare un tampone molecolare con risultato negativo – è di oggi quello della Francia che vara una stretta ad arrivi e partenze da e per il Regno Unito. “Il tampone in entrata” per chi arriva in Italia dagli altri Paesi Ue “è una garanzia, dunque è giusto averlo messo. Si parla tanto di dittatura sanitaria, ma il vero dittatore ...

