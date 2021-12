Lory Del Santo e il suo ‘toy boy’ Cuculo festeggiano 10 anni d’amore: “Regali? Solo un salame e una bottiglia di vino” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quello tra Lory Del Santo e Marco Cucolo è un amore duraturo. In molti non ci avrebbero scommesso ma la relazione tra i due, 33 anni di differenza di età, va avanti da dieci anni. Certo, non tutto è come Lory vorrebbe, almeno stando a quanto ha raccontato lei stessa a Un Giorno da Pecora su Radio1: “Una volta bastava esprimere un desiderio: passavo davanti ad una vetrina, dicevo che bello quell’orologio e me lo regalavano”. E adesso? Poche cose, in vista delle festività natalizie Del Santo al momento ha ricevuto Solo “un salame e una bottiglia di vino rosso, vi rendete conto?“. Oltretutto lei e Cucolo si preparano a festeggiare proprio i dieci anni d’amore: “Lui ormai ha quasi 29 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quello traDele Marco Cucolo è un amore duraturo. In molti non ci avrebbero scommesso ma la relazione tra i due, 33di differenza di età, va avanti da dieci. Certo, non tutto è comevorrebbe, almeno stando a quanto ha raccontato lei stessa a Un Giorno da Pecora su Radio1: “Una volta bastava esprimere un desiderio: passavo davanti ad una vetrina, dicevo che bello quell’orologio e me lo regalavano”. E adesso? Poche cose, in vista delle festività natalizie Delal momento ha ricevuto“une unadirosso, vi rendete conto?“. Oltretutto lei e Cucolo si preparano a festeggiare proprio i dieci: “Lui ormai ha quasi 29 ...

