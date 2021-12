I convertiti dell'inciucio (Di giovedì 16 dicembre 2021) È la stagione della pazienza, del compromesso, delle intese pazze, delle maggioranze larghissime, degli intrecci imprevisti, dei dialoghi inattesi e anche Giorgia Meloni, proprio lei che in passato ha riempito i palinsesti televisivi trasformando ogni tentato rapporto politico tra parti avverse nella prova di un vergognoso inciucio, oggi è lì che cerca di giustificare questo cambio di passo, questa fase di intese larghissime, denunciando, con tono grave, “questa deriva italiana per cui il rapporto tra i partiti o è la criminalizzazione o è l’inciucio”. Non è così, dice Meloni, perché, su questi temi, “c’è una gamma intermedia molto ampia”. È la stagione della pazienza, e ci vuole molta pazienza anche con chi denuncia le stesse sconcezze compiute nel passato, ma nella nuova ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) È la stagionea pazienza, del compromesso,e intese pazze,e maggioranze larghissime, degli intrecci imprevisti, dei dialoghi inattesi e anche Giorgia Meloni, proprio lei che in passato ha riempito i palinsesti televisivi trasformando ogni tentato rapporto politico tra parti avverse nella prova di un vergognoso, oggi è lì che cerca di giustificare questo cambio di passo, questa fase di intese larghissime, denunciando, con tono grave, “questa deriva italiana per cui il rapporto tra i partiti o è la criminalizzazione o è l’”. Non è così, dice Meloni, perché, su questi temi, “c’è una gamma intermedia molto ampia”. È la stagionea pazienza, e ci vuole molta pazienza anche con chi denuncia le stesse sconcezze compiute nel passato, ma nella nuova ...

Advertising

g_sr : @facciobiondate Non ti fidi degli apparati che dispongono di un magnetron e sparano onde? ???????? Scherzi a parte, ci… - Federic81293141 : RT @BeppeBort: Costoro, prostitute e peccatori convertiti, passano avanti e diventano modelli da imitare. Come afferma un’autore anonimo de… - Paola7460 : RT @BeppeBort: Costoro, prostitute e peccatori convertiti, passano avanti e diventano modelli da imitare. Come afferma un’autore anonimo de… - BeppeBort : Costoro, prostitute e peccatori convertiti, passano avanti e diventano modelli da imitare. Come afferma un’autore a… - Hero9004 : RT @laperlaneranera: I pentiti dell'inoculazione di massa: la prova schiacciante che smaschera, la Religione Terapeutica. Dalla Stagione d… -

Ultime Notizie dalla rete : convertiti dell Nati il 16 dicembre: 10 opere per capire Alighiero Boetti ..." alcuni di questi motivi erano stati anche convertiti in stencil dall'artista per essere riutilizzati. 9. I LIBRI ROSSI DI BOETTI I 15 Libri Rossi , realizzati a ridosso della precoce morte dell'...

Covid: isolato focolaio in Chirurgia Aou Sassari,11 positivi ...completamente diversa rispetto a un anno fa quando sono stati convertiti ben 8 reparti e ricoverati nella fase più critica 250 pazienti con covid 19", sostiene il commissario straordinario dell'Aou, ...

I convertiti dell'inciucio Il Foglio I convertiti dell'inciucio Maggioranze larghe e intese impreviste. Da Meloni a Salvini passando per Letta e Draghi. E poi Starmer e Biden. Così il dialogo con gli avversari diventa una nuova formidabile arma del conflitto polit ...

Undicesimo comandamento: non inquinare. E il Vaticano si converte al CO2 zero Transizione green, investimenti etici, utilizzo dei criteri internazionali. A cinque anni dalla pubblicazione della Laudato Sì, la prima enciclica sociale dedicata alla questione ...

..." alcuni di questi motivi erano stati anchein stencil dall'artista per essere riutilizzati. 9. I LIBRI ROSSI DI BOETTI I 15 Libri Rossi , realizzati a ridosso della precoce morte'......completamente diversa rispetto a un anno fa quando sono statiben 8 reparti e ricoverati nella fase più critica 250 pazienti con covid 19", sostiene il commissario straordinario'Aou, ...Maggioranze larghe e intese impreviste. Da Meloni a Salvini passando per Letta e Draghi. E poi Starmer e Biden. Così il dialogo con gli avversari diventa una nuova formidabile arma del conflitto polit ...Transizione green, investimenti etici, utilizzo dei criteri internazionali. A cinque anni dalla pubblicazione della Laudato Sì, la prima enciclica sociale dedicata alla questione ...