Mancini | “Napoli – Barcellona? Vi dico la mia”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto, ha parlato ai media presenti all’evento Gazzetta Sports Awards. Il tecnico di Jesi ha avuto modo di commentare anche il sorteggio delle squadre italiane tra Champions ed Europa League, soffermandosi anche su. Queste le sue parole: “Gli scontri diretti sono difficili per tutti, non solo per l’Inter che ha preso il Liverpool. Anche ilha preso il, le partite sono tutte aperte”.ha avuto inoltre modo di esprimere la sua vicinanza a Sergio Aguero, prossimo al ritiro per problemi cardiaci. “Mi dispiace debba lasciare il calcio così presto. L’ho voluto io al Manchester City. Gli auguro le migliori cose”. Francesco Fildi

Ilha preso il Barcellona, le partite sono tutte aperte'. DAL PALCO -parla poi dal palco dei Gazzetta Sports Awards: 'Speriamo che vada tutto bene, siamo molto felici. È stata fatta ...Solo contro ilè proprio nella sua area di rigore che ha messo a segno le sue azioni più ... per squadre di livello superiore all'Empoli, ma anche per la nazionale di Roberto. A ...Alla premiazione dei Gazzetta Sports Awards, il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche della sfida tra Napoli e Barcellona. A seguire le sue parole: “Celebriamo una cosa passata, è import ...Come vede le italiane in Europa? "Gli scontri diretti sono difficili per tutti, non solo per l'Inter che ha preso il Liverpool".