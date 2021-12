Istat, continua il calo delle nascite dovuto anche all'effetto Covid (Di martedì 14 dicembre 2021) Nei primi nove mesi di quest'anno le nascite sono 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo l'anno precedente. Lo rileva l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 dicembre 2021) Nei primi nove mesi di quest'anno lesono 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo l'anno precedente. Lo rileva l'...

Ultime Notizie dalla rete : Istat continua Istat, continua il calo delle nascite dovuto anche all'effetto Covid Lo rileva l'Istat segnalando che "la forte diminuzione è da mettere in relazione al dispiegarsi degli effetti negativi innescati dall'epidemia di Covid, che solo a gennaio ha fatto registrare il ...

Speranza: Oggi in Cdm ulteriori scelte sull'emergenza . Oms: siamo di fronte a tsunami di casi Continua a salire la pressione ospedaliera con ben 67 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore: 62 in ... Ore 10.23 - Istat: nel 2021 12.500 nuovi nati in meno in Italia Nei primi nove mesi di quest'anno le ...

