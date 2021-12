Nuova Caledonia, vince il No ma con pochi voti (Di martedì 14 dicembre 2021) Vittoria schiacciante del “no” all’indipendenza in Nuova Caledonia, ma un record di astensioni (56,1%). Il terzo referendum sull’indipendenza ha confermato, ampliandone la percentuale, il risultato dei due precedenti. Ma i partiti indipendentisti, rappresentanti della popolazione locale, avevano preso posizione per l’astensione, una prova di forza di resistenza passiva. «La Francia è più bella – ha commentato Emmanuel Macron – perché la Nuova Caledonia ha deciso di restare». Il voto di domenica chiude il ciclo degli Accordi di Matignon (1988) e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 14 dicembre 2021) Vittoria schiacciante del “no” all’indipendenza in, ma un record di astensioni (56,1%). Il terzo referendum sull’indipendenza ha confermato, ampliandone la percentuale, il risultato dei due precedenti. Ma i partiti indipendentisti, rappresentanti della popolazione locale, avevano preso posizione per l’astensione, una prova di forza di resistenza passiva. «La Francia è più bella – ha commentato Emmanuel Macron – perché laha deciso di restare». Il voto di domenica chiude il ciclo degli Accordi di Matignon (1988) e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

