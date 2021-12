«Hanno rubato il Mondiale a Hamilton». No, in Inghilterra non l’hanno presa benissimo (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Un titolo rubato…”. Proprio così, in caps lock, per rendere il senso grafico delle urla, Martin Samuel commenta sul Daily l’incredibile finale del Mondiale di Formula Uno. No, in Inghilterra non l’Hanno presa benissimo la sconfitta all’ultimo giuro di Lews Hamilton. E scrivono, appunto, di titolo “rubato”, “dagli steward, dal direttore di gara Michael Masi e dal bisogno di drammaticità della Formula Uno”. “Era stato annunciato come il più grande climax della Formula 1. Quindi la F1 ha dato al mondo quello che voleva. Ma così facendo, Hanno ribaltare il concetto di equità, giustizia sportiva e parità di condizioni. Ha fatto girare la ruota sul regolamento e ha deciso il titolo sulla necessità del dramma e dello spettacolo promessi”, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Un titolo…”. Proprio così, in caps lock, per rendere il senso grafico delle urla, Martin Samuel commenta sul Daily l’incredibile finale deldi Formula Uno. No, innon l’la sconfitta all’ultimo giuro di Lews. E scrivono, appunto, di titolo “”, “dagli steward, dal direttore di gara Michael Masi e dal bisogno di drammaticità della Formula Uno”. “Era stato annunciato come il più grande climax della Formula 1. Quindi la F1 ha dato al mondo quello che voleva. Ma così facendo,ribaltare il concetto di equità, giustizia sportiva e parità di condizioni. Ha fatto girare la ruota sul regolamento e ha deciso il titolo sulla necessità del dramma e dello spettacolo promessi”, ...

