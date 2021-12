Sassuolo-Lazio 2-1, Berardi e Raspadori firmano la rimonta (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Sassuolo batte in rimonta 2-1 la Lazio portandosi a 23 punti in classifica e avvicinando proprio i biancocelesti fermi a 25. La squadra di Sarri parte bene e al 6? passa in vantaggio. Incursione di Pedro dalla destra, lo spagnolo entra in area e serve Zaccagni che si libera della marcatura e di prima batte Consigli per l’1-0. La squadra di Dionisi reagisce e al 25? colpisce il palo con Scamacca. Nella ripresa la Lazio abbassa il baricentro e il Sassuolo avanza, sfiorando il pari con Berardi al 48?. Ma al 63? una perla del fantasista neroverde trova l’angolo per l’1-1. Berardi controlla e calcia a giro dal limite con la palla che finisce a fil di palo. I biancocelesti accusano il colpo e il Sassuolo ne approfitta e al 69? raddoppia: scatto di ... Leggi su funweek (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilbatte in2-1 laportandosi a 23 punti in classifica e avvicinando proprio i biancocelesti fermi a 25. La squadra di Sarri parte bene e al 6? passa in vantaggio. Incursione di Pedro dalla destra, lo spagnolo entra in area e serve Zaccagni che si libera della marcatura e di prima batte Consigli per l’1-0. La squadra di Dionisi reagisce e al 25? colpisce il palo con Scamacca. Nella ripresa laabbassa il baricentro e ilavanza, sfiorando il pari conal 48?. Ma al 63? una perla del fantasista neroverde trova l’angolo per l’1-1.controlla e calcia a giro dal limite con la palla che finisce a fil di palo. I biancocelesti accusano il colpo e ilne approfitta e al 69? raddoppia: scatto di ...

