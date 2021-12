Inter sempre più made in Italy | può essere la strategia giusta?

Advertising

realvarriale : Bilancio dopo i gironi di Coppe europee: @juventusfc brava e fortunata @Inter concreta e diligente @acmilan e… - Inter : ?? | COMPLEANNO Tanti auguri nerazzurri a @DarmianOfficial! ?????? Sempre determinante in tutte le missioni ??????… - AlfredoPedulla : Bisogna essere onesti sempre: l’#Inter ha vissuto l’estate più complicata della sua storia recente. Tra #Conte,… - vitodamato : @realvarriale @juventusfc @Inter @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @sscnapoli Il Napoli tecnic… - Marcell78225090 : RT @INerazzurro: Oggi avrebbe compiuto 100 anni, dopodomani saranno 20 anni senza di lui. 'Ho servito sempre e solo l'Inter'. Nessuno come… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sempre

... che spiega come il patron dell', Zhang Jindong, potrebbe dover rinunciare ad altri 2,6 miliardi di euro a causa del default,più probabile, di Evergrande. Il colosso immobiliare è in ...Questa sera ilaffascinante derby della 'Lanterna' Genoa - Sampdoria apre la 17° giornata ...00 " Verona - Atalanta (DAZN); 18:00 Napoli - Empoli (DAZN); Sassuolo - Lazio (DAZN); 20:45 "- ...Il giornalista elogia il lavoro del tecnico nerazzurro: "Molto giovane, ma dal punto di vista europeo ha sempre dato delle garanzie" ...Beppe Marotta è sempre a lavoro per rinnovare il contratto del centrocampista croato. La sensazione circa l'esito è più che positiva ...