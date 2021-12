Isola dei Famosi, ex concorrente confessa la sua paura: “Un altro figlio? Non ce la faccio” (Di sabato 4 dicembre 2021) . Quanto successo negli ultimi anni l’ha segnata Il grande pubblico ha cominciato a conoscerla ed apprezzarla quando, ancora molto giovane, è volata in Honduras come concorrente all’Isola dei Famosi 3. Da allora Elena Santarelli ha aggiunto un marito, l’ex L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) . Quanto successo negli ultimi anni l’ha segnata Il grande pubblico ha cominciato a conoscerla ed apprezzarla quando, ancora molto giovane, è volata in Honduras comeall’dei3. Da allora Elena Santarelli ha aggiunto un marito, l’ex L'articolo proviene da Inews.it.

