Sciopero, quali procedure devono svolgere le scuole: dalla comunicazione alla famiglia a quella pubblica. Breve guida (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le azioni di Sciopero, interessando un servizio pubblico essenziale, quello dell’istruzione, regolamentato dalla L. 146/90, art. 1, prevedono una serie di norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, in cui si precisa che il diritto di Sciopero deve essere esercitato in osservanza delle procedure e delle regole fissate dalla citata normativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le azioni di, interessando un servizio pubblico essenziale, quello dell’istruzione, regolamentatoL. 146/90, art. 1, prevedono una serie di norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, in cui si precisa che il diritto dideve essere esercitato in osservanza dellee delle regole fissatecitata normativa. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sciopero, quali procedure devono svolgere le scuole: dalla comunicazione alla famiglia a quella pubblica. Breve gui… - Minuscolo10 : @parentesi_erre @diabolicus23 della scuola, per avere migliori condizioni di lavoro e/o salariali. Quelo che non v… - BonottoStefania : @HoccoRoux @LauraValenza1 Sciopero ad oltranza significa da adesso e senza limiti di tempo. Per regali, alimentari… - Ernesto23710724 : RT @illavoratore: @FpCgilNazionale @cislfp @uilpanazionale guardate in quali condizioni ci ha fatto ritornar Brunetta xsvolgere in presenza… - sveva02304073 : RT @illavoratore: @FpCgilNazionale @cislfp @uilpanazionale guardate in quali condizioni ci ha fatto ritornar Brunetta xsvolgere in presenza… -