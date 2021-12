Chiellini | «La Juve ci ha dato tanto | è ora di restituire qualcosa»

Leggi su footdata

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ci sono momenti e momenti. Lahaa tutti, a me in primis e a questo gruppo. Ci sono momenti della vita in cui è ora di, questo è un momento in cui bisogna stare vicini a questo club. Tutti insieme ne verremo fuori, è l’unica cosa da fare”. Lo ha detto il capitano dellantus Giorgioai microfoni di Dazn dopo il successo sulla Salernitana. “Abbiamo fatto una buona partita, sia ieri che oggi il mister credo abbia usato le parole giuste per farci capire il momento, serve senso di responsabilità, facendo le cose normali con testa e consapevolezza del momento – ha aggiunto – Oggi la squadra lo ha fatto, con grande rispetto e umiltà, perché nella posizione in cui siamo non possiamo fare altrimenti”.