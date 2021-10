Manchester United - Atalanta Live 1 - 2 | Rashford riapre il match per i Red Devils

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Cronaca 53' - Ildimezza il passivo, 1 - 2! Errore di Ilicic in appoggio, poi Bruno Fernandes imbeccail quale a tu per tu con Musso insacca con il destro. Partita ancora ...

Advertising

OptaPaolo : 1 - Il Manchester United ha chiuso un primo tempo di Champions League all’Old Trafford con uno svantaggio di due re… - 442oons : HT Manchester United 0 Atalanta 2 #MUNATL - OptaPaolo : 1 - Mario Pasalic è il primo giocatore di una squadra italiana a segnare a entrambe le squadre di Manchester (City… - QueenNakafingo : RT @_Ndapandula_: Olo Manchester United olo ???????? - hiklet1 : Manchester United Atalanta è uno spettacolo crudele. Cancellate per sempre questa partita dalla mia memoria. Se bes… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Prima dell'inizio di- Atalanta, Fabio Capello ha commentato le difficoltà di Paul Pogba con i Red Devils Prima dell'inizio di- Atalanta, Fabio Capello ha commentato il momento di ...Merih Demiral è uscito all'intervallo di- Atalanta, al suo posto dentro Lovato All'intervallo di- Atalanta Merih Demiral ha dato forfait e al suo posto Gian Piero Gasperini ha inserito il giovane Lovato. ...Mastica amaro invece l'Atalanta di Gasperini, che avanti 2-0 all'intervallo ha subito la rimonta del Manchester United completata da Cristiano Ronaldo a nove minuti dal termine.Il tabellino di Manchester United-Atalanta 3-2 il risultato finale: successo in rimonta per la squadra di Solskjaer, in rete Cristiano Ronaldo.