Wanda Nara torna da Maxi Lopez? Icardi chiede perdono (Di martedì 19 ottobre 2021) Nessuna pace tra Mauro Icardi e Wanda Nara che si è sfilata anche il prezioso anello di matrimonio regalato dall'attaccante del Psg. Momento di riflessione? Dopo l'intervento via social di Maxi Lopez che si è preso gioco della sua ex moglie dall'Argentina sono convinti che tra i due ci sia in realtà un riavvicinamento… "Chi la fa se l'aspetti…". La frecciata di Maxi Lopez arriva da Londra dove l'ex attaccante di Barcellona, Sampdoria e tante altre squadra vive da quando si è ritirato dal calcio giocato. Lontano ma sempre molto interessato alla vita della donna che gli ha regalato Valentino, Costantino e Benedicto nati dalle precedenti nozze chiuse con un divorzio nel 2013. Per questo il loro legame tra alti e tanti bassi non si è mai interrotto. E anche per questa ...

