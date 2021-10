Pensioni, nel 2022 quota 102 con 64 anni di età e 38 di contributi, poi Quota 104 dal 2023. La proposta del governo alla maggioranza (Di martedì 19 ottobre 2021) Quota 102 nel 2022, per poi passare a Quota 104 l'anno successivo, nel 2023. Sarebbe questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta avanzata nella cabina di regia sul documento di programmazione economica dal ministro dell'Economia Daniele Franco per riformare Quota 100, bandiera della Lega approvata dal primo governo Conte per superare la legge Fornero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 ottobre 2021)102 nel, per poi passare a104 l'anno successivo, nel. Sarebbe questa, a quanto apprende l'Adnkronos, laavanzata nella cabina di regia sul documento di programmazione economica dal ministro dell'Economia Daniele Franco per riformare100, bandiera della Lega approvata dal primoConte per superare la legge Fornero. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pensioni, nel 2022 quota 102 con 64 anni di età e 38 di contributi, poi Quota 104 dal 2023. La proposta del governo… - TV7Benevento : Pensioni: proposta in cabina regia, quota 102 nel 2022, 104 dal 2023... - il_detenuto : @LaStampa e quando intendete restituirci quelli nostri risparmi pensioni che il vostro mafioso paese di merda ha rubato nel 2002 - il_detenuto : @Corriere e quando intendete restituirci quelli nostri risparmi pensioni che il vostro mafioso paese di merda ha rubato nel 2002 - nuova_venezia : Per alcuni partiti ci vuole di più. Iv: «Inconcepibile se meno di 10 miliardi». In discussione il piano da 25 milia… -