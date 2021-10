Antinfluenzale in farmacia: “Possibili task force di vaccinatori per raggiungere le località scoperte” (Di martedì 19 ottobre 2021) Sta per entrare nel vivo la campagna Antinfluenzale. Quest’anno sarà possibile ricevere il vaccino contro l’influenza anche in farmacia: potrà essere eseguito dai farmacisti che hanno già completato l’iter formativo previsto per l’inoculazione del vaccino anti-Covid, cioè il corso di formazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Il servizio, usufruibile previa prescrizione medica, è dedicato in modo particolare alla popolazione attiva, cioè ai maggiorenni under 60, ma è accessibile anche alle categorie di pazienti a cui è sempre stato consigliato, ossia gli over 60 e i fragili (che potranno effettuarlo gratuitamente rivolgendosi al proprio medico di famiglia come avveniva in passato). Abbiamo intervistato il dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo, per saperne di più. Tutte le farmacie potranno ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Sta per entrare nel vivo la campagna. Quest’anno sarà possibile ricevere il vaccino contro l’influenza anche in: potrà essere eseguito dai farmacisti che hanno già completato l’iter formativo previsto per l’inoculazione del vaccino anti-Covid, cioè il corso di formazione dell’Istituto Superiore di Sanità. Il servizio, usufruibile previa prescrizione medica, è dedicato in modo particolare alla popolazione attiva, cioè ai maggiorenni under 60, ma è accessibile anche alle categorie di pazienti a cui è sempre stato consigliato, ossia gli over 60 e i fragili (che potranno effettuarlo gratuitamente rivolgendosi al proprio medico di famiglia come avveniva in passato). Abbiamo intervistato il dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo, per saperne di più. Tutte le farmacie potranno ...

