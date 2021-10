La forma dell’infinito

Leggi su udine20

(Di sabato 16 ottobre 2021) La mostra «» è una chiave per entrare nell’arte moderna e contemporanea, scoprendone l’intenzione fondamentale:rendere visibile che l’infinito è in agguato dietro la prima apparenza delle cose e che nel cuore umano abita un’immensa aspirazione all’infinitoo un’acerba pena nel caso lo si ritenga irraggiungibile. A quale infinito aspira l’uomo?Alla verità piena.Al bene che non delude mai.Alla bellezza che non sfiorisce.Ad amori e legami che superino la morte.Alla pienezza dell’essere e della vita.A Dio.La tensione verso tutto ciò è causa dell’evoluzione,ispirazione di ogni artee inquietudine di chi non s’arrendea una vita materialistica e senza prospettive. L’arte dàa questa tensione incantevole e misteriosa,rappresentando intuizioni, enigmi,passioni, ricerche, attese, preghiere,rivelazioni o, se la materia sembra l’unica realtà possibile,la dolorosa percezione ...