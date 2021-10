Milan-Verona, il giocatore non recupera! (Di martedì 12 ottobre 2021) Ormai da tempo è assente Zlatan Ibrahimovic nel Milan. L’infortunio non gli sta dando pace e il suo apporto alla squadra in questo inizio di stagione è stato minimo. Ora però, punta al rientro. Ibrahimovic, Milan, infortunio Difficile che possa tornare in gruppo prima di giovedì, per questo il suo rientro il campionato potrebbe slittare perché quasi sicuramente non sarà disponibile per sabato sera contro il Verona. L’obiettivo, sarà averlo per la trasferta di Oporto in Champions League, gara fondamentale per i rossoneri per il passaggio del turno. LEGGI ANCHE: Milan, l’agente di Kessie lo propone in Italia! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 12 ottobre 2021) Ormai da tempo è assente Zlatan Ibrahimovic nel. L’infortunio non gli sta dando pace e il suo apporto alla squadra in questo inizio di stagione è stato minimo. Ora però, punta al rientro. Ibrahimovic,, infortunio Difficile che possa tornare in gruppo prima di giovedì, per questo il suo rientro il campionato potrebbe slittare perché quasi sicuramente non sarà disponibile per sabato sera contro il. L’obiettivo, sarà averlo per la trasferta di Oporto in Champions League, gara fondamentale per i rossoneri per il passaggio del turno. LEGGI ANCHE:, l’agente di Kessie lo propone in Italia! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Milan Verona Milan, Ibrahimovic ko: salta anche il Verona, ecco quando torna Commenta per primo Continuano i problemi fisici per Zlatan Ibrahimovic . Secondo La Gazzetta dello Sport , l'attaccante svedese salterà anche la sfida contro il Verona in campionato: l'obiettivo è il ritorno in campo per la sfida col Porto in Champions League.

Tifosi Milan contro tutti: E' una situazione imbarazzante - Social ... occorso a Messias che ne avrà per un mesetto, aveva già mandato in agitazione i tifosi del Milan ... Tutti in giornali sottolineano che il bomber non sarà neanche in panchina contro il Verona. Lo ...

Dove vedere Milan Hellas Verona: orari diretta tv e streaming Superscudetto Gazzetta - Ibra salterà anche Milan-Verona. Si punta al Porto Niente Milan-Verona per Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi la squadra tornerà ad allenarsi, ma difficilmente lo svedese potrà aggregarsi al gruppo e cominciare ...

Milan Hellas Verona, le probabili formazioni Milan e Hellas Verona si sfidano nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni della gara.

