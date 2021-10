Assalto alla Cgil a Roma | i leader di Forza nuova e l’ex Nar «Pantera» | così i neofascisti si mischiano alla piazza no vax

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - EuropaFnv : ??Maurizio Landini: “Se qualcuno ha pensato di impaurirci, non staremo zitti' @FNV Condanniamo l'assalto alla sede… - GaleazzoLorenzo : RT @LucioMalan: Reparto di Polizia arriva alla sede della CGIL presa d’assalto. E si ferma lasciando indisturbati i facinorosi in flagranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla

... Roberto Fiore e Giuliano Castellino, il premier è andatosede del sindacato vittima dell'. La mozione Il parlamento non può sciogliere Forza Nuova, ma il governo sì , e il Pd, come ...... dopo l'subito sabato dalla sede del sindacato da parte di un gruppo di manifestanti no ...dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e...“Tutte le forze politiche condannino l’assalto alla sede della Cgil. Qualsiasi attacco a un sindacato e l’uso della violenza sono contro la democrazia e la libertà. I no vax e i no green pass, misti a ...Sono due i fascicoli aperti dalla Procura di Roma in relazione agli scontri avvenuti sabato alla manifestazione dei no green pass. Per l’assalto alla sede della Cgil sono sei le persone arrestate fra ...