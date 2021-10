I Me Contro Te si sposano dopo 9 anni di fidanzamento: la proposta di Luì sul lago di Como (Di sabato 9 ottobre 2021) dopo rumor e accenni arriva la conferma dai diretti interessati: i Me Contro Te si sposano. Ad annunciarlo sono loro stessi con un video pubblicato sul canale YouTube che li ha resi famosi. A fare da cornice alla proposta di matrimonio è la bellezza del lago di Como. Sofì raggiunge Luì sulle note di Principessa, versione italiana di Princesa, una delle loro hit. Mentre le note scorrono, lei raggiunge lui, che si inginocchia e le mostra l’anello. “Mi vuoi sposare?”, le chiede. Lei si porta le mani sul viso, commossa, e risponde: “Sì!”. In questo modo i Me Contro Te comunicano ai loro fan la decisione più importante della loro vita, una scelta che arriva dopo 9 anni di fidanzamento e che oggi si concretizza con un ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 ottobre 2021)rumor e accenni arriva la conferma dai diretti interessati: i MeTe si. Ad annunciarlo sono loro stessi con un video pubblicato sul canale YouTube che li ha resi famosi. A fare da cornice alladi matrimonio è la bellezza deldi. Sofì raggiunge Luì sulle note di Principessa, versione italiana di Princesa, una delle loro hit. Mentre le note scorrono, lei raggiunge lui, che si inginocchia e le mostra l’anello. “Mi vuoi sposare?”, le chiede. Lei si porta le mani sul viso, commossa, e risponde: “Sì!”. In questo modo i MeTe comunicano ai loro fan la decisione più importante della loro vita, una scelta che arrivadie che oggi si concretizza con un ...

_Aldarion_ : RT @alovelyclown: quindi i me contro te si sposano e non facevano finta di stare insieme? - HlPH0PFILE : yoongi si sposano i me contro te e tu ancora non sei tornato menta - simacheansia : i me contro te si sposano what - Gabry84588442 : RT @defede06: MA COME I ME CONTRO TE SI SPOSANO IO ERO RIMASTO A LORO CHE ADOTTAVANO KIRA - justlikemyg : MA RAGA IN CHE SENSO I ME CONTRO TE CHE SI SPOSANO MI METTO A PIANHERE -