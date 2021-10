Chocobo GP | confermati almeno 20 personaggi giocabili

Leggi su tuttotek

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il game director diGP ha rilasciato una dichiarazione in merito al numero diche saranno presenti nel titolo Di sicuroGP non sarà stato uno degli annunci più impressionanti dell’ultimo Nintendo Direct, ma di sicuro non ha mancato di catturare l’attenzione di un buon numero di giocatori, soprattutto quelli che ancora hanno impresso nella mente il titolo per PS1. Quello che è sicuro, è che un titolo di kart con protagonisti alcuni deipiù celebri della saga di Final Fantasy, non può che essere un’idea interessante,sulla carta, pertanto è logico aspettarsi la curiosità dell’utenza. E proprio sul numero diche saranno presenti nel titolo, ci ha pensato il game director stesso ...