I luoghi esotici Covid-free dove possiamo tornare a viaggiare e come

Finalmente possiamo tornare in vacanza nei luoghi esotici. Si torna a poter viaggiare anche oltre l'Europa e l'area Schengen, dove serve la certificazione verde. Il ministero della Salute prevede diverse regole per gruppi di Stati. Ora con una ordinanza appena emessa dal ministro Roberto Speranza è stata istituita in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, una serie di «corridoi turistici Covid free» verso mete extra Ue: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, e le zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam in Egitto. Il turismo verso queste località sarà però strettamente controllato: potranno accedere solo viaggiatori muniti di «certificati verdi Covid 19» (o equivalenti).

Ultime Notizie dalla rete : luoghi esotici Emilio Pucci, la collezione Primavera/Estate 2021 è un mix di energia e sensualità Quando Emilio Pucci, il visionario fondatore della Maison, immaginò il vestire per la donna moderna costantemente in movimento, sempre pronta a salire sul jet e visitare luoghi esotici, il beachwear era un modo di pensare e apparire. Andare al mare in eleganti località di villeggiatura significava abbigliarsi con cura, con la disinvoltura richiesta dall'attività en ...

I libri per la Giornata Mondiale del Turismo Una storia che ci fa conoscere lo sviluppo degli schemi di turismo (eventi in città, sci in montagna, stabilimenti balneari sulle coste, ed esplorazioni dei luoghi esotici) che sono poi diventati gli ...

Viaggi, i luoghi esotici Covid-free dove possiamo tornare (e come) GQ Italia Riaprono le mete esotiche covid free Il ministro Speranza firma l'ordinanza per i luoghi di vacanza covid free, corridoi turistici per località extra Ue, per i quali non servirà quarantena ma obbligo di tamponi ...

