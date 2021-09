Twisted Metal per PS5 in sviluppo? Il director del gioco originale David Jaffe se la prende con Sony

(Di giovedì 30 settembre 2021) Nelle ultime settimane abbiamo appreso da varie fonti che, una serie di combattimento tra veicoli, tornerà con un nuovo capitolo a cui il suo creatore, non parteciperà. Come vi abbiamo riportato nella giornata di oggi, VGC ha dichiarato che lo studio diincaricato è Lucid Games, lo studio britannico che ha recentemente sviluppato Destruction All-Stars per PlayStation 5. Ora però, dopo l'uscita di questa notizia, arriva l'opinione di, il creatore del. Rispondendo alle notizie sul suo canale YouTube con un video attualmente disponibile dietro pagamento,ha detto di non aver sentito nulla di questo nuovo capitolo, esprimendo ...

Advertising

Eurogamer_it : #TwistedMetal in sviluppo per #PS5? Arriva la dichiarazione di #DavidJaffe. - GameXperienceIT : Il nuovo capitolo di Twisted Metal è stato affidato agli autori di Destruction All-Stars? - GamingPark_it : Secondo quanto riferito, lo studio Destruction All-Stars sta lavorando al nuovo gioco Twisted Metal - GamingToday4 : Twisted Metal: Lucid Games sta lavorando al ritorno della serie? - misteruplay2016 : Twisted Metal sarebbe nelle mani di Lucid Games, lo studio di Destruction All-Stars -

Ultime Notizie dalla rete : Twisted Metal

PlayStation ha consegnato il revival della serieallo sviluppatore di Destruction All - Stars , Lucid Games, secondo quanto riferito da fonti a VGC . Il revival, sarà la prima uscita della serie in oltre un decennio e ha iniziato le ...Secondo Dee Snider deiSister, "non è stato il grunge a uccidere l'hair. L'hairha fatto tutto da sé. È diventato troppo commerciale, poi tutto power ballad e canzoni acustiche. A ...In coincidenza con la nuova Serie TV. Lucid Games, lo sviluppatore di Destruction All-stars, sembra stia lavorando a un nuovo gioco Twisted Metal. Questo secondo un rapporto di VGC, che afferma ...Il nuovo capitolo del franchise di combattimento automobilistico Twisted Metal sarebbe in sviluppo presso il team Lucid Games, per PlayStation.