Ex gieffina contro Tommaso Eletti: lui si sfoga in privato, lei lo sbugiarda pubblicamente – VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Selvaggia Roma sta avendo un gran da fare negli ultimi giorni sui social. Dopo aver destato scalpore con le sue dichiarazioni su Dayane Mello e dopo aver attaccato Soleil Sorge, adesso è passata al primo eliminato del GF Vip: Tommaso Eletti. Selvaggia Roma attacca Tommaso Eletti Nelle passate ore l’ex Vippona ha deciso di postare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Selvaggia Roma sta avendo un gran da fare negli ultimi giorni sui social. Dopo aver destato scalpore con le sue dichiarazioni su Dayane Mello e dopo aver attaccato Soleil Sorge, adesso è passata al primo eliminato del GF Vip:. Selvaggia Roma attaccaNelle passate ore l’ex Vippona ha deciso di postare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex gieffina contro Tommaso Eletti: lui si sfoga in privato, lei lo sbugiarda pubblicamente #gfvip - IsaeChia : Sophie Codegoni e quell’amicizia in comune con Valentina Nulli Augusti che avrebbe svelato che… Dure le parole del… -