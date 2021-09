Shakhtar Donetsk Inter 0-0 LIVE: riparte la gara di Kiev (Di martedì 28 settembre 2021) Allo stadio Olimpiyskiy, il match valido per la 2ª giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022 tra Shakhtar Donetsk e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Olimpiyskiy”, Shakhtar Donetsk e Inter si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 MOVIOLA Calcio d’inizio – Comincia la partita all’ “Olimpiyskiy” 5? Occasione Shakhtar – Primo vero pericolo per la porta nerazzurra, con Solomon che calcia dal limite e sfiora il palo 11? Primo cambio forzato per lo Shakhtar- Primo cambio per gli ucraini: esce per un brutto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Allo stadio Olimpiyskiy, il match valido per la 2ª giornata del gruppo D della Champions League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpiyskiy”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Calcio d’inizio – Comincia la partita all’ “Olimpiyskiy” 5? Occasione– Primo vero pericolo per la porta nerazzurra, con Solomon che calcia dal limite e sfiora il palo 11? Primo cambio forzato per lo- Primo cambio per gli ucraini: esce per un brutto ...

