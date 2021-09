Calciomercato – Ceccarini: “Il Milan è in attesa di una risposta da Kessié” (Di sabato 25 settembre 2021) Niccolò Ceccarini, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Kessié: tra rinnovo e alternative, ecco le sue parole Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 settembre 2021) Niccolò, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di: tra rinnovo e alternative, ecco le sue parole

Advertising

PianetaMilan : #Calciomercato - @NickCecca per @TuttoMercatoWeb: 'Il @acmilan è in attesa di una risposta da #Kessie' - #ACMilan… - milansette : Ceccarini: 'Kessie, situazione bloccata. Il Milan si guarda intorno' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Ceccarini: 'Kessie, situazione bloccata. Il Milan si guarda intorno': Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomerc… - MCalcioNews : Ceccarini: 'Non solo #Pellegrini, #Roma pronta a blindare altri tre calciatori importanti' -