Fridays for future, torna lo sciopero globale per il clima (Di venerdì 24 settembre 2021) È di nuovo sciopero globale del clima. Ancora di venerdì. Appuntamenti in oltre 70 piazze per i ragazzi dei Fridays for Future da Milano a Palermo passando per Roma e Napoli e centinaia nel resto del mondo. Gli attivisti tornano a fare pressione sui leader mondiali. Gli organizzatori spiegano che gli scioperi si svolgeranno nel mezzo delle «crisi sanitaria, socio-politica ed economica», ma che si deve continuare «a parlare dell’importanza di lottare per ogni frazione di grado e di affrontare l’ingiustizia climatica in cui viviamo». Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) È di nuovo sciopero globale del clima. Ancora di venerdì. Appuntamenti in oltre 70 piazze per i ragazzi dei Fridays for Future da Milano a Palermo passando per Roma e Napoli e centinaia nel resto del mondo. Gli attivisti tornano a fare pressione sui leader mondiali. Gli organizzatori spiegano che gli scioperi si svolgeranno nel mezzo delle «crisi sanitaria, socio-politica ed economica», ma che si deve continuare «a parlare dell’importanza di lottare per ogni frazione di grado e di affrontare l’ingiustizia climatica in cui viviamo».

