Calciomercato Roma: Nzonzi a un passo dal Qatar (Di venerdì 24 settembre 2021) Steven Nzonzi è pronto a lasciare la Roma e iniziare una nuova avventura in Qatar: le ultime Steven Nzonzi è molto vicino ad accettare l’Al Rayyan, club del Qatar che da diverse settimane sta trattando col centrocampista e che opchi giorni fa ha acquistato l’ex Real Madrid James Rodriguez. Secondo Il Corriere dello Sport, dopo diversi rifiuti, il francese sembra essersi convinto della destinazione e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzato il suo passaggio in Qatar dove la chiusura del Calciomercato è prevista il 30 settembre. Ancora una settimana quindi per finalizzare l’accordo, poi Tiago Pinto potrà festeggiare i 5,7 milioni di euro d’ingaggio risparmiati. Una buona notizia in ottica mercato di gennaio, nel quale la Roma punta a inserire un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Stevenè pronto a lasciare lae iniziare una nuova avventura in: le ultime Stevenè molto vicino ad accettare l’Al Rayyan, club delche da diverse settimane sta trattando col centrocampista e che opchi giorni fa ha acquistato l’ex Real Madrid James Rodriguez. Secondo Il Corriere dello Sport, dopo diversi rifiuti, il francese sembra essersi convinto della destinazione e nelle prossime ore potrebbe essere formalizzato il suo passaggio indove la chiusura delè prevista il 30 settembre. Ancora una settimana quindi per finalizzare l’accordo, poi Tiago Pinto potrà festeggiare i 5,7 milioni di euro d’ingaggio risparmiati. Una buona notizia in ottica mercato di gennaio, nel quale lapunta a inserire un ...

Advertising

sportli26181512 : Serie A, Lazio-Roma: in quota derby alla pari, scommettitori divisi a metà. Inter, Napoli, Juve e Milan...: Un derb… - LALAZIOMIA : Serie A, Lazio-Roma: in quota derby alla pari, scommettitori divisi a metà. Inter, Napoli, Juve e Milan... - romanewseu : Calciomercato Roma, occhi su Ianis #Hagi dei #Rangers - PagineRomaniste : Dalla Romania: #Hagi vicino alla Roma per 17 milioni di sterline #ASRoma #calciomercato - VoceGiallorossa : ???? Dalla Romania: Roma interessata a Hagi #ASRoma -