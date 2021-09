Traffico Roma del 23-09-2021 ore 18:30 (Di giovedì 23 settembre 2021) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento a Monteverde un incidente in via Jenner all’altezza di piazza Scotti mentre al Portuense attenzione un incidente in via della Casetta Mattei al Aurelio intenso il Traffico in via Anastasio II e in via Baldo degli Ubaldi disagi nella zona di Tor di Quinto 1 dei 3 Lungotevere la tangenziale e incolonnamenti sulla tangenziale verso San Giovanni vicino Villa Ada rallentamenti sulla Salaria verso la tangenziale e anche un incidente all’altezza di piazza di Priscilla maggiori risulta mente in uscita da Roma sulla via Laura via della Cecchignola e sull’Ardeatina mentre abbiamo lavori sul tratto Urbano della A24 sul raccordo Traffico e code in diversi tratti in carreggiata interna disagi nel tratto Nord tra non vale e la Salaria per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 settembre 2021) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento a Monteverde un incidente in via Jenner all’altezza di piazza Scotti mentre al Portuense attenzione un incidente in via della Casetta Mattei al Aurelio intenso ilin via Anastasio II e in via Baldo degli Ubaldi disagi nella zona di Tor di Quinto 1 dei 3 Lungotevere la tangenziale e incolonnamenti sulla tangenziale verso San Giovanni vicino Villa Ada rallentamenti sulla Salaria verso la tangenziale e anche un incidente all’altezza di piazza di Priscilla maggiori risulta mente in uscita dasulla via Laura via della Cecchignola e sull’Ardeatina mentre abbiamo lavori sul tratto Urbano della A24 sul raccordoe code in diversi tratti in carreggiata interna disagi nel tratto Nord tra non vale e la Salaria per i dettagli di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Un'intera famiglia di cinghiali passeggia tra le auto e sui marciapiedi a Roma. I dodici esemplari non eran… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - A24 Tratto Urbano ??????Code tra Svincolo Portonaccio - Galla Placidia e Svincolo Tangenziale Est… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-09-2021 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - astralmobilita : ???? #FL7 #RomaNapoli via #Formia Il traffico è rallentato, in direzione #Roma, per un guasto alla linea tra… -