Bologna - Genoa | le pagelle | Arnautovic un leone da 7 | Vanheusden errore da 5

Advertising

DiMarzio : Addio a Romano #Fogli, simbolo dell’ultimo scudetto del @BfcOfficialPage. Oggi contro il Genoa giocherà con il lutt… - HU_Capper : Bologna ML -115 ?? Bologna/Genoa o2.5 -115 ?? 1-1, -.15u - 24Trends_Italia : 1. Bologna-Genoa - 200mille+ 2. Enzo Paolo Turchi - 200mille+ 3. Lucca Comics 2021 - 50mille+ 4. Concorrenti Grande… - laziopress : SERIE A | Il Bologna pareggia con il Genoa. Vincono Inter e Atalanta - AlloTrends : Bologna 2-2 Genoa | Al Dall'Ara finisce 2-2 | Serie A TIM 2021/22 - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Genoa

La paratissima su Destro, quella del possibile 1 - 2. Sul gol dell'ex sbagliano davanti a lui. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...APPROFONDIMENTI LE PAGELLE Le pagelle SERIE A Atalanta - Sassuolo 2 - 1 SPORT Serie A: Inter a valanga sulSERIE A Saponara - Bonaventura, la Fiorentina passa anche in casa delSERIE A ...FIRENZE - Gli anticipi della quinta giornata di Serie A non hanno portato sorprese; hanno anzi dato solo delle conferme. Come quelle della forza e competitività dell’inter, riuscita a cogliere il suo ...Tempo di Lettura: < 1 minuto Per Aaron Hickey una prova in crescendo, un bel gol (il primo in Italia) e una buona dose di rammarico. Al termine di Bologna-Genoa, match terminato 2-2, il terzino sinist ...