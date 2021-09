Calcio, Serie A 2021-2022: il Napoli passeggia 4-0 a Udine e ora è solo in vetta alla classifica (Di lunedì 20 settembre 2021) Un Monday Night davvero perfetto per il Napoli quello che si è giocato questa sera alla Dacia Arena di Udine nel posticipo della quarta giornata della Serie A 2021-2022. I ragazzi di mister Luciano Spalletti, infatti, hanno vinto in scioltezza con il punteggio di 4-0 contro l’Udinese ed ora si ritrovano soli in vetta alla classifica, ancora a punteggio pieno, dando la sensazione di essere già da ora un’orchestra perfetta, che ruota attorno ad un centravanti di livello assoluto come Osimhen. Per i bianconeri, invece, serata di sofferenza che non va ad intaccare un buon inizio di campionato che li vede comunque al settimo posto con 7 punti. I padroni di casa sono scesi in campo con il classico 3-5-2 di mister Gotti con ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Un Monday Night davvero perfetto per ilquello che si è giocato questa seraDacia Arena dinel posticipo della quarta giornata della. I ragazzi di mister Luciano Spalletti, infatti, hanno vinto in scioltezza con il punteggio di 4-0 contro l’se ed ora si ritrovano soli in, ancora a punteggio pieno, dando la sensazione di essere già da ora un’orchestra perfetta, che ruota attorno ad un centravanti di livello assoluto come Osimhen. Per i bianconeri, invece, serata di sofferenza che non va ad intaccare un buon inizio di campionato che li vede comunque al settimo posto con 7 punti. I padroni di casa sono scesi in campo con il classico 3-5-2 di mister Gotti con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Serie B, Frosinone - Brescia 2 - 2: Moreo la riagguanta al 91' FROSINONE - Il Frosinone viene beffato nei minuti di recupero dalla rete di Moreo , che chiude sul 2 - 2 il posticipo della Serie B dopo che i giallazzurri avevano ribaltato con Zampano e Canotto il vantaggio di Bertagnoli . In classifica Brescia secondo a quota 11, Frosinone terzo a 9 insieme a Cremonese, Cittadella ed ...

Udinese - Napoli 0 - 4: tabellino, statistiche e marcatori UDINE - Tutto facile per il Napoli , che batte 4 - 0 l' Udinese nel posticipo della quarta giornata dei Serie A e si insedia solitario in vetta alla classifica. Ci vuole il solito Osimehn per avere ragione della buona difesa friulana (24'), mentre al 35' arriva la zampata di Rrahmani . Ad inizio ripresa ...

Calcio: Serie A; Fiorentina-Inter uno show annunciato ANSA Nuova Europa Gravina incontra la LND: "Mettiamo in sicurezza il calcio" Il presidente della Figc ha proseguito a Bari il tour presso i Comitati Regionali della LND e nei coordinamenti del Settore Giovanile e Scolastico ...

Gravina incontra la Lega Nazionale Dilettanti: "Offrire soluzione alla crisi" Il presidente della Figc ha proseguito a Bari il tour presso i Comitati Regionali della LND e nei coordinamenti del Settore Giovanile e Scolastico ...

