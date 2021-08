Smettiamo di contare i positivi | ora son guai per i novax | la proposta di Antonella Viola

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 agosto 2021) L'Italia rischia seriamente di avere nuovamente delle zone gialle? La Sardegna è la prima regione che rischia di entrarci, dato che è vicina alla soglia critica del 10 per cento per quanto riguarda i posti letto occupati in terapia intensiva (a metà luglio era all'1 per cento). Ospite in collegamento di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, l'immunologaha offerto il suo punto di vista sullo spinoso argomento. “In questo momento le persone non vaccinate rischiano molto - ha dichiarato - perché il virus sta circolando e si trasmette molto facilmente. Rischiano non solo per se stesse ma anche di mettere di nuovo in crisi il ...