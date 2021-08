Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 agosto 2021)DEL 2 AGOSTOORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI DA LAURENTINA A TUSCOLANA, SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI. SULLA NETTUNENSE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, CECCHINA, APRILIA E CAMPO DI CARNE SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA FLACCA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA ...