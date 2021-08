Realtà aumentata e visite virtuali a Lonato del Garda (Di lunedì 2 agosto 2021) Le audio - videoguide sono disponibili in tre lingue ( italiano, inglese e tedesco ) e i t our vanno prenotati tramite mail all'indirizzo info@fondazioneugodacomo.it oppure contattando il ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 agosto 2021) Le audio - videoguide sono disponibili in tre lingue ( italiano, inglese e tedesco ) e i t our vanno prenotati tramite mail all'indirizzo info@fondazioneugodacomo.it oppure contattando il ...

Advertising

Giorno_Brescia : Realtà aumentata e visite virtuali a Lonato del Garda - GradedSpa : #Industria 4.0, @GradedSpa accelera sul fronte della digitalizzazione e sviluppa nuovi progetti per il controllo in… - nefelef : RT @Pio_Monte: Caravaggio, una nuova luce. Realtà aumentata al Pio Monte della Misericordia. Un viaggio in 3d per vivere una storia di quat… - Ticinonline : Il Ticino dei film si scopre con la realtà aumentata #ticino #locarno #locarnofestival - 0949369726d24d1 : RT @Pio_Monte: Caravaggio, una nuova luce. Realtà aumentata al Pio Monte della Misericordia. Un viaggio in 3d per vivere una storia di quat… -

Ultime Notizie dalla rete : Realtà aumentata Realtà aumentata e visite virtuali a Lonato del Garda A Lonato del Garda la Rocca e la Casa del Podestà ora si scoprono con strumenti d'avanguardia, come la sala immersiva e la realtà aumentata. La Sala immersiva è stata realizzata al piano ...

Volkswagen ID.4 - Al volante della GTX Riguardo la sicurezza, a bordo è presente anche un airbag fra i due sedili anteriori, mentre l'head - up display in realtà aumentata è disponibile a richiesta. Buona dinamica. Con il pacchetto ...

BMW Art Cars: le auto opere d'arte visibili in realtà aumentata - QN Motori QN Motori A Lonato del Garda la Rocca e la Casa del Podestà ora si scoprono con strumenti d'avanguardia, come la sala immersiva e la. La Sala immersiva è stata realizzata al piano ...Riguardo la sicurezza, a bordo è presente anche un airbag fra i due sedili anteriori, mentre l'head - up display inè disponibile a richiesta. Buona dinamica. Con il pacchetto ...