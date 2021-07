Le relazioni difettose di Ester Viola tornano con un tema caldo | dopo una delusione come superare la paura di tentare un nuovo amore?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 luglio 2021) Anaffettivo:gestire una relazione guarda le foto Ciao, Rieccomi. Probabilmente non ti ricordi di me. Ti avevo scritto una mail lunghissima su una relazione difettosa. La sintesi della storia per cui ti avevo interpellato: lui mi vuole, ma non troppo, fa promesse che non mantiene, dice parole che non contano, poi incontra un’altra che vuole di più, ma poi ritorna, ma il succo ...