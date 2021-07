Chi era Mario Paciolla e perché un anno dopo la sua morte nessuno si ricorda di lui

Leggi su agi

(Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - Sono trascorsi 376 giorni dalladi, il cooperante delle Nazioni unite che ha perso la vita nella sua casa di San Vicente del Caguàn, dove era impegnato come osservatore per il rispetto degli accordi di pace in Colombia.oltre unla vicenda è ancora avvolta da un grande mistero. La polizia colombiana e l'Onu hparlato di un suicidio, ma questa prima versione non ha mai convinto, soprattutto i genitori del 33enne napoletano, che si dicono certi dell'uccisione del figlio, che conosceva bene quel territorio, come dimostrano gli articoli scritti per ...