Uomini e Donne, ex tronista racconta l’incidente: “Non lo aguro a nessuno” (Di martedì 20 luglio 2021) Un ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato l’incidente che lo ha fatto svenire e finire in ospedale. Scopri di chi si tratta e come sta recuperando in questi giorni da quanto è accaduto. Dopo la notizia del ricovero in ospedale di Luigi Mastroianni, tutti gli appassionati del programma Uomini e Donne sono andati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 luglio 2021) Un exdihatoche lo ha fatto svenire e finire in ospedale. Scopri di chi si tratta e come sta recuperando in questi giorni da quanto è accaduto. Dopo la notizia del ricovero in ospedale di Luigi Mastroianni, tutti gli appassionati del programmasono andati L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - DSantanche : Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in… - lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - helmvergara1 : RT @poliziadistato: #19luglio Palermo, #capodellaPolizia Giannini ritira cittadinanza onoraria alla #PoliziadiStato, data dal sindaco Orlan… - eleonor78501774 : RT @reginadeicessi: le donne sono sempre fidanzate di, e gli uomini ci tengono a precisarlo sempre -