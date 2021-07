Copasir | l’attacco di Pd e Lega a Urso per l’audizione dello 007 Mancini

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuovo scontro politico al, al centro già nei mesi scorsi di un lungo braccio di ferro sulla presidenza che ha portato prima alle dimissioni dei componenti leghisti, compreso l’ex-presidente Raffaele Volpi, e poi all’elezione del senatore di Fdi Adolfo. Oggi il contrasto si è consumato sulla convocazione in audizione aldi Marco, dirigente del Dis nei mesi scorsi al centro della polemica per un incontro svelato da ‘Report‘ con il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un autogrill, con il Pd che ha deciso di disertare la seduta. Il Pd contesta, in una lettera che i presidenti dei gruppi dem di ...