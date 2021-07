Tour de France 2021 | Mattia Cattaneo | “Sarebbe bello finire la corsa in top-10 | ma la strada | da qui a Parigi | è ancora lunghissima”

(Di sabato 10 luglio 2021)è stato uno dei grandi protagonisti dell’odierna Carcassonne – Quillan, quattordicesima tappa delde. L’azzurro è andato in fuga insieme ad altri corridori ed è riuscito a guadagnare abbastanza, nei confronti del gruppo dei migliori, da scalzare Pello Bilbao dalla decima posizione della graduatoria generale. Per il corridore della Deceuninck-Quick Step, ora, inizia un’altrae dovrà dare il massimo per difendere il piazzamento conquistato oggi. L’azzurro sarà atteso da un esame assai impegnativo quale i Pirenei. Tuttavia,ha ...

Advertising

RaiSport : Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 14ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling - infoitsport : Tour de France 2021, Roger Kluge: “Il casco si è rotto, la mia testa fortunatamente no” - SpazioCiclismo : Tadej Pogacar sorride al termine di una tappa in cui sente di essere 'in migliore posizione rispetto a ieri', lasci… - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire i protagonisti di giornata attraverso l'occhio del nostro #TopFlop #TDF2021 - SpazioCiclismo : Andiamo a vedere le decisioni prese oggi dalla giuria #TDF2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

L'azzurro della Deceuninck - Quick Step, inoltre, domani potrebbe pagare gli sforzi della frazione odierna. La tappa che chiude questa seconda settimana della Grande Boucle, infatti, si snoda tra ...Nonostante davanti ci siano ancora le tappe più dure di questa Grande Boucle, Pogacar si dice tranquillo: ' Sono fiducioso, ma dovremo comunque rimanere vigili. In ogni caso non ho avuto problemi e ...Mattia Cattaneo è stato uno dei grandi protagonisti dell'odierna Carcassonne - Quillan, quattordicesima tappa del Tour de France 2021. L'azzurro è andato in fuga insieme ad altri corridori ed è riusci ...TOUR DE FRANCE \| 10/07/2021 \| 19:32 di Francesca Monzone. In casa UAE Emirates sono tutti uniti per proteggere e aiutare un corridore speciale, Tadej Pogacar, che dall’ottava ta ...